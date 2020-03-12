8000 وردة في مزرعة بين جبال أعسمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

مزرعة ورود خلابة بين جبال منطقة أعسمة «90 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة رأس الخيمة»، يزرعها ويرعاها المواطن محمد عبيد راشد المزروعي بنفسه منذ 5 أعوام.

وتمتد المزرعة على مساحة 564 متراً مربعاً تقريباً، وتضم ٨ آلاف وردة، من 25 نوعاً، استورد المزروعي بذورها من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا.

المزروعي(48 عاماً)، موظف حكومي، أوضح ل«الخليج» أن بستان الورود يضم أصنافاً منوعة، هي «سناب دراجون»، بأكثر من 20 نوعاً، «سالفي وآيرون» 5 ألوان، «ستاتس» 5 ألوان، «يارو»، «دارا كولورادو»، «لاركسبور»، «زينيا»، والأقحوان.

وأكد المزروعي أن الزراعة في دمه منذ طفولته، وهي من أقرب هواياته إلى قلبه، وتشكل شغفه الأول، توارثها عن آبائه، حيث يعد والده من رواد المزارعين وملاك المزارع في المنطقة. ويهوى المزروعي الخيل وتربيته، ويملك عدداً منها في مزرعته الخاصة، ضمن إسطبل خاص بها، ويعشق البحث عن النباتات النادرة وزراعتها، وسبق له زراعة وردة نادرة تسمى«جلايدلوس»، أحضر بصيلاتها من هولندا.

ويقدر عدد سكان بلدة «أعسمة» بنحو 3 آلاف نسمة، وفق تقديرات مصادر المنطقة وأبنائها.