

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشحت الأمم المتحدة الدبلوماسي ووزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثاً أممياً إلى ليبيا خلفاً لغسان سلامة الذي استقال أوائل الشهر الجاري بسبب ظروف صحية.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القادمة للمصادقة على تعيين لعمامرة ، إذ يحتاج قرار تعيينه، إلى موافقة الأعضاء ال15 في المجلس.

ويعدّ لعمامرة (68 سنة) واحداً من أبرز الشخصيات الإفريقية التي برز اسمها في عدّة وساطات دولية في القارة الإفريقية، أهمّها قيادته لاتفاق مصالحة في مالي عام 2015، وأحد أهم المطلعين والملمين بالملف الليبي، حيث سبق له أن لعب دوراً محورياً في الأزمة التي شهدتها ليبيا قبل مقتل رئيسها الراحل معمر القذافي ، ودافع عن مبدأ عدم السماح بأي تدخل عسكري في ليبيا.

وعمل لعمامرة سفيراً لبلاده في الأمم المتحدة بين 1993 و1996، ثم عُين مبعوثاً أممياً إلى ليبيريا بين سنوات 2003 و2007.

وبرز اسم لعمامرة منذ تعيينه مفوضاً لمجلس السلم والأمن الإفريقي سنة 2008، وأعيد انتخابه على رأس هذا المجلس حتى 2010، وتوّج مسيرته بتعيينه عضواً في المجلس الاستشاري الأممي المختص في الوساطة الدولية، والذي يضم 18 شخصية دولية.

وشغل لعمامرة حقيبة الخارجية في سبتمبر 2013.

في 14 فبراير 2019، عين لعمامرة وزيراً للدولة ومستشاراً دبلوماسياً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثم نائباً لرئيس الحكومة، وكان اسمه مطروحاً بقوّة كخليفة محتمل لبوتفليقة. (وكالات)