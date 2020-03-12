محمد بن راشد: بوخالد «قايدنا».. وكلنا في أمره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسمي المحليات والثقافي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيوم ميلاده الذي يصادف 11 مارس، برائعة شعرية جديدة بعنوان «قايدنا».

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أن صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، سليل المجد وابن نسب رفيع يخشاه الأعادي الذين يخرون صرعى عند سماع اسمه، مشدداً على أنه سور الوطن وحصنه المنيع، الذي تحترمه الدول، ولا غنى لشعبه عنه.

وخاطب سموه أخاه الشيخ محمد بن زايد قائلاً: «أنت القائد الذي تسير إلى الأمام وكلنا خلفك وفي أمرك».

وشدد سموه على أن شعب الإمارات ينهل الشجاعة من صاحب السمو ولي عهد أبوظبي القائد الذي يتبعه شعبه في السلم والحرب، لأنهم مغرمون به ومخلصون له، ولا توفيه القوافي أو الكلام حقه، وأنه عظيم يتصدى للمهام العظام.

وشدد على أن سموه فوق التشبيه، يدين له التاريخ، وأن ما يعتريه من مشاعر وإخلاص له إنما هي وليد غلى ومعزّة تسكن القلب.

وخاطب سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأخي وصديقي الصدوق، وابن خالي، وزعيمي الذي أطيعه، مشدداً على أن الوطن شديد المنعة بهمة سموه.

وتمنى سموه في ختام الرائعة الشعرية ل«بوخالد» دوام الصحة والعافية والعز، مبتهلاً إلى الله تعالى أن يستمع إلى دعواه وأن يعلي مقامه.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بيوم ميلاده الذي يصادف ال 11 من مارس، قائلاً: «كل عام وأنتم بخير».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد على «تويتر»: «إلى أخي الشيخ محمد بن زايد، كل عام وأنتَ مصدر فخرنا، وعزتنا، غرست محبتك في القلوب، وتربّعت على قمة المجد تواضعاً، وصلت الصغير قبل الكبير، وكنت سنداً للشقيق والصديق، كل عام وأنتَ بخير».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد على «تويتر»: «في ميلاد الشيخ محمد بن زايد نحتفي بمن يصل الليل بالنهار من أجل عزة الإمارات، ورفعتها، ولكي يظل الشباب الإماراتي في الطليعة دوماً، وليعم الخير والسلام والاستقرار والطمأنينة ربوع العالم.. كل عام وبوخالد مجد الإمارات».

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