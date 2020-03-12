الصين تقهر «كورونا».. وتقدم نموذجاً وقائياً للعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد هاني عطوي

منذ أن ظهر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو آخذ بالانتشار كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى إقفال الأسواق، وتوقف حركة السفر العالمي، وتعطيل المدارس وتوقفها، فيما تحركت كل دول العالم لإيجاد وسائل لاحتوائه.

الصين، المكان الذي ظهر فيه الفيروس لأول مرة، قالت إن لديها الوسائل للوقاية منه، بل وربما التغلب عليه. وأمام دهشة البعض، تبين أن هذا البلد الذي أخفى وأدار بشكل سيئ التفشي الأولي للفيروس، قد تمكن، على ما يبدو، من جعله تحت السيطرة، من خلال إحصاءاته الرسمية.

انخفض عدد الحالات الجديدة المعلن عنها بشكل كبير في الأيام الأخيرة، على الرغم من تزايد عدد الإصابات في البلدان الأخرى. وقد أشادت منظمة الصحة العالمية برد بكين السريع. وحتى يوم السبت 7 مارس، أعلنت السلطات الصينية عن 99 حالة جديدة فقط، مقابل نحو 2000 حالة في اليوم، قبل أسابيع فقط، ولليوم الثاني على التوالي، لم يتم اكتشاف أي حالة في مقاطعة هوبي خارج عاصمتها ووهان، مركز تفشي المرض.

وتقول الصين إن هذا الاتجاه يثبت أن إجراءات الاحتواء الخاصة بها، التي شملت فرض حظر على ما يقرب من 60 مليون شخص في هوبي، وفرض قيود صارمة على الحجر الصحي، وسفر مئات الملايين من المواطنين والأجانب، تسير بشكل جيد. وقد عملت على تعزيز هذه الجهود باعتبارها ناجحة في احتواء انتشار الفيروس في الداخل، والخارج. والكثير من دول العالم التي كانت تخشى من ظهور الحالات الأولى تبددت مخاوفها نوعاً ما، بعدما لاحظت الإجراءات الصينية، لكنها تخشى أيضاً من أن أعداد المصابين في الصين قد تكون غير صحيحة، أو غير دقيقة. وسيظهر الاختبار الحقيقي لعودة ظهور الفيروس مرة أخرى عندما يعود الأطفال إلى الفصول الدراسية، والعمال إلى المصانع، ويبدأ الركاب باستعمال الحافلات، ومترو الأنفاق.

واستراتيجية القوة للصين طرحت أسئلة أعمق على الدول الأخرى. فقد أسفرت حملتها عن تكلفة باهظة بخصوص حياة الناس، وحرياتهم الشخصية. حتى الدول التي يمكنها استنساخ الصين في إجراءاتها كان يتعين عليها أن تتساءل عما إذا كان العثور على العلاج أسوأ من المرض.

وقال مايكل تي. أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، «أعتقد أنهم قاموا بعمل رائع في القضاء على الفيروس. لكنني لا أعرف ما إذا كان هذا العمل مستداماً». فما الذي حققه الصينيون إذاً؟ وهل تمكنوا من احتواء الفيروس حقًا؟ أم أنهم وضعوه في الحجر فقط، في ظل تفشي المرض والحيلولة دون النمو العالمي والهجرة، والعولمة؟

الحقيقة أنه يتعين على البلدان التي تدرس مقاربة الصين، وأن تفكر في الطريقة التي قلبت بها كل ركن من أركان المجتمع الصيني تقريباً. فالاقتصاد الصيني بات يعاني حالة توقف تام، وتؤكد العديد من الشركات الصغيرة أنها قد تعلن قريباً إفلاسها. والمرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة يكافحون من أجل العثور على الرعاية في الوقت المناسب، حتى أن البعض منهم قد توفي. ووُضع مئات الملايين من الناس في شكل من أشكال العزلة. وحتى يوم الجمعة 6 مارس/‏ آذار، خضع نحو 827000 شخص للحجر الصحي في بكين، وفقاً لصحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية.

وقالت الدكتورة جينيفر نوزو، الباحثة البارزة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، «أنا قلقة من كل هذا التركيز بهدف السيطرة على الفيروس فقط». وأوصت نوزو باتباع الإجراءات التي اتخذتها حكومت هونج كونج، وسنغافورة، حيث قام المسؤولون هناك بسن قانون لحجر صحي هادف، ولم يغلقوا أماكن العمل تماماً، ما سمح لاقتصاداتهما بمواصلة العمل مع احتواء الفيروس بنجاح. وأضافت «علينا أن نلقي نظرة واسعة حول تأثير الفيروس في المجتمع، وأن نحسب بشكل أفضل النتائج الاجتماعية لهذه التدابير التي لا تركز على الأرقام فقط».

الأرقام أساسية للصين

الواقع أن عدد الحالات المبلغ عنها حتى يوم السبت 7 مارس/‏ آذار، أظهرت انخفاضاً كبيراً منذ أسبوعين ونصف الأسبوع، عندما سجلت الصين نحو 2000 إصابة جديدة، و100 حالة وفاة يومياً، كما تم الإبلاغ عن 28 حالة وفاة جديدة يوم السبت، وكلها في هوبي. وبالمقارنة، سجلت إيطاليا 49 حالة وفاة بسبب الفيروس يوم الجمعة 6 مارس/‏ آذار. وفي ما عدا ووهان، توقف انتشار الفيروس فعلياً، وفقاً للأرقام الرسمية. وكانت جميع الحالات ال 99 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوم السبت، باستثناء واحدة، في ووهان أو لأشخاص سافروا إلى الصين من الخارج.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن تدابير الاحتواء في الصين ربما أنقذت مئات الآلاف من الأشخاص من العدوى. وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي زار الصين ضمن فريق خبراء، «إن جهودها تظهر أن انتشار الفيروس لا يسير في اتجاه واحد، ويمكن وقف هذا الوباء، ولكن فقط من خلال نهج جماعي ومنسق وشامل يشارك فيه الجهاز الحكومي بأكمله».

وكانت منظمة الصحة العالمية أرسلت إلى الصين خبراء لمعاينة العيادات التي يمكنها تشخيص مئات الحالات يومياً باستخدام الأشعة المقطعية، والفحوص المخبرية، وكذلك مراكز العزل الشامل المقامة في الملاعب في ووهان التي يتم فيها فصل الأشخاص الذين أصيبوا بالتهابات خفيفة عن أسرهم.

وقال الدكتور بروس أيلوارد، رئيس فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي زار الصين، للصحفيين في بكين أواخر الشهر الماضي: «لا يوجد شك في أن النهج الجريء الذي تتبعه الصين تجاه الانتشار السريع لمسبب الأمراض التنفسية الجديد قد غير مسار التصاعد السريع لما يمكن اعتباره وباءً قاتلاً»، بينما قال الدكتور ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية بجامعة فاندربيلت، إن الأرقام تشير إلى أن إجراءات الحجر الصحي الصارمة، عندما يتم تطبيقها بالكامل، يمكن أن تخنق انتشار الفيروس. وأضاف الدكتور شافنر: «إنها أكبر تجربة للصحة العامة في تاريخ البشرية. إنه أمر لا يمكن إيقافه، ولكن يمكن رفضه. وقد وفرت الإجراءات الصارمة في الصين لبقية العالم بعض الوقت الإضافي لتفعل بما يجب عليها فعله».

ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي للعدوى في الصين، يتجاوز 80.000 حالة، وهو شيء مذهل. وبالطبع تبقى هناك أسباب للشك في الأرقام الرسمية.

ففي الأيام الأولى من تفشي المرض مثلاً، كان هناك نقص في أدوات الفحص، وأسرة المستشفيات، ما يعني أن الكثيرين لم يتمكنوا من إجراء الاختبارات، فضلاً عن أن العديد من الالتهابات الخفيفة لم يتم الكشف عنها على الأرجح. ولذا غيرت الحكومة الصينية الكيفية التي تحسب بواسطتها الحالات مرات عدة في الأسابيع الأخيرة، ما أحدث تقلبات كبيرة في الأرقام المبلّغ عنها، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هذه التعديلات طبيعية.

ويقول الخبراء الطبيون إن ثمة علامات قليلة على أن الحكومة اختبرت الفيروس التاجي بقوة خارج المنشآت الطبية في هوبي. ويشير هؤلاء إلى أنه حتى يتم توسيع نطاق الاختبار، فإنه من المستحيل تحديد المدى الحقيقي للوباء، لأن أولئك الذين لديهم إصابات خفيفة قد لا يخضعون لاستشارة طبية.

ويقول ديفيد هوي، مدير مركز ستانلي هوو للأمراض المعدية الناشئة في جامعة هونج كونج الصينية «في الوقت الحالي نركز على قمة جبل الجليد». والحقيقة أن الإجراءات الصارمة كانت اختباراً لصبر المواطنين، الذين اعتقد الكثيرين منهم أن مثل هذه الحملة الصارمة كان يمكن تجنبها لو لم يخف المسؤولون في البداية نطاق تفشي المرض وأسكتوا المخبرين «مطلقي التحذيرات».



التجربة الصينية كنموذج

Advertisements



لقد أبرزت التجربة الصينية في مكافحة الفيروس خطر انتقال أفراد الأسرة نظراً لخلو المستشفيات من أطقم الفحص، والاختبار، كما حدث في ووهان، حيث أُعيد العديد من المرضى إلى منازلهم على مدار أسابيع، وأصابوا أقاربهم.

فضلاً عن ذلك أغلقت المدن بحواجز كبيرة، كما تم إيقاف وسائل النقل العام، وحظرت السيارات الخاصة في الأغلب من السير في الطرق. وفي ووهان، تم تشديد القيود المفروضة على حركة الأفراد في الأسابيع الأخيرة، حيث يُمنع معظم السكان من مغادرة منازلهم. وبالطبع لوحظ من خلال السكان في هوبي، أن ثمة علامات على أن الغضب والإحباط يتصاعدان بشكل متزايد. وقد غمرت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بمشاركات من السكان الذين يقولون إنهم فقدوا وظائفهم بسبب تمديد الحظر، ما جعل من الصعب سداد القروض والرهون العقارية، في حين عانى آخرون نقصاً في المواد الغذائية.



محاولة لتنشيط الاقتصاد



خارج هوبي، تريد الصين إعادة إطلاق اقتصادها، لكن المسؤولين المحليين يتعرضون أيضاً لضغوط هائلة لعدم المجازفة من أجل تقليل عدد الإصابات. وعلى الرغم من أن المقاطعات قد خفضت مستويات التأهب لمواجهة الفيروس، إلا أن العديد من الشركات تصر على عدم اتخاذ جانب الحذر حتى أن البعض قام بتزوير معدلات استهلاك الكهرباء من أجل الوصول إلى أهداف صارمة تعيدهم إلى العمل، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مجلة Caixin الصينية.

ويتساءل بعض الخبراء على نحو متزايد عما إذا كان «إغلاق» الصين سيصبح بلا معنى، كلما زاد انتشار الفيروس. وبالنظر إلى الانتشار العالمي للفيروس، وصعوبة اكتشاف الحالات الخفيفة، يقول هؤلاء إنه من غير المرجح أن يتم القضاء عليه تمامًا حتى في الصين.

وقال مارك ليبشيتش، خبير الأوبئة بكلية هارفارد تي. إتش تشان للصحة العامة: «أعتقد أن انخفاض عدد الحالات يعني على الأرجح أن كل هذه التدابير المذهلة التي اتخذت كان لها تأثير إيجابي، لكنني لا أعتقد أننا سنصل إلى حالة الصفر».