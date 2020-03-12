الصين توفد خبراء إلى إيطاليا وتعرض مساعدة إفريقيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجه خبراء صينيون في المجال الطبي إلى إيطاليا؛ للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس «كورونا» في هذا البلد الأوروبي، الذي دخل في حجر صحي في كافة المناطق؛ بعدما تجاوزت حصيلة الإصابات أكثر من 11 حالة، إلى جانب مئات الوفيات. كما عرضت بكين تعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، ومنحها الدعم والمساعدة في حدود قدراتها.

وذكر الإعلام الصيني، أن مجموعة من الخبراء الطبيين برفقة محاضر يتحدث الإيطالية انطلقوا من مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين إلى شانجهاي، أمس الأربعاء، ليبدأوا رحلتهم الجوية إلى إيطاليا في محاولة لمساعدتها في حربها ضد تفشي (كوفيد-19)، وأضاف: إن هؤلاء الخبراء سينضمون إلى فريق خبراء تطوعي نظمته «جمعية الصليب الأحمر» الصينية ليسافر الفريق كله إلى إيطاليا. وقال ليانغ تشونغ آن، مدير قسم أمراض الرئة وطب الرعاية الحرجة في مستشفى غرب الصين بجامعة سيتشوان: إنه «بمجرد وصولنا إلى إيطاليا، سوف نبدأ الإطلاع على الوضع هناك، ونتبادل خبرة مكافحة المرض، ونتعاون مع العناصر الطبية الإيطالية».

وذكر تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في» أن سلطات الصحة الإيطالية أعربت عن امتنانها للخبراء الطبيين الصينيين؛ لمشاركتهم تجربتهم في علاج حالات الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد.

وفي غضون ذلك، قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه في الوقت الذي تعزز فيه الصين جهودها في مكافحة الوباء، فإنها مستعدة أيضاً لتعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، ومنحها الدعم والمساعدة في حدود قدراتها. وأضاف قنغ، في مؤتمر صحفي إنه طوال عملية مكافحة الصين لوباء فيروس «كورونا» الجديد، كانت الدول الإفريقية تقف إلى جانب الصين، وتدعمها بطرق مختلفة. وتابع المتحدث: «لقد تأثرنا بشكل خاص برؤية بعض الدول الإفريقية توفر لنا الأموال أو المواد على الرغم من مواردها المحدودة. وهذا أفضل تعبير عن الأخوة بين الجانبين في السراء والضراء والتزامهما المشترك ببناء مجتمع أكثر ترابطاً مع مستقبل مشترك».

وكانت الصين قد أغلقت مستشفى جيانغهان المؤقت، الذي أقامته داخل مركز ووهان الدولي للمؤتمرات والمعارض بالتزامن مع تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بمواصلة الكفاح من أجل النصر؛ لأن جهود الوقاية والسيطرة «غيّرت المسار» وأظهرت صور ملتقطة يوم 9 مارس/آذار الدفعة الأخيرة من العاملين الطبيين وهم يلتقطون صورة بعد الخروج من مستشفى جيانغهان المؤقت في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين؛ بعد إغلاقه؛ حيث تلقى أول مريض في الساعة 9:00 مساء يوم 5 فبراير/شباط. وفي الأيام ال34 الماضية، استقبل مستشفى جيانغهان المؤقت ما مجموعه 1848 مريضاً، وتم نقل 521 مريضاً إلى مستشفيات أخرى، وخرج 1327 مريضاً من المستشفى بعد تعافيهم. ويحتوي المستشفى المؤقت على أكبر عدد من الأسرّة المتاحة بين جميع المستشفيات المؤقتة في ووهان، وشهد أكبر عدد من المرضى، وأكبر عدد من المرضى الذين خرجوا بعد تعافيهم.

في الأثناء، تلقت بعض الصناعات الرئيسية في مدينة ووهان، «البؤرة الأولى» للفيروس، إشعاراً من السلطات يسمح لها باستئناف أنشطتها، أمس الأربعاء.

وتوقعت فرانسواز هوانغ الاقتصادية البارزة في أويلر هيرميس في إشعار للعملاء عودة النشاط الاقتصادي لكامل قوته بنهاية إبريل/نيسان على الرغم من أنه ما يزال يعمل بأقل بنحو 25 في المئة من معدلاته المعتادة. وقالت شركة نيسان موتور اليابانية للسيارات، أمس الأربعاء، إنها تعتزم استئناف إنتاجها جزئياً في مصانعها بالصين، وأحد هذه المصانع في إقليم هوبي. وقالت شركة هوندا، وهي منافسة لنيسان، إن بعض العاملين عادوا للعمل بمصنعها في ووهان وأنها ستستأنف الإنتاج تدريجياً اعتباراً من أمس الأربعاء.

وفي بادرة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: إنها ستساعد بنشاط الشركات الاستثمارية الأجنبية على استئناف العمل، وتوسيع القطاعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي فيها. وبينما خففت بعض القيود على الحركة قالت حكومة هوبي: إن القيود المفروضة على ووهان ستبقى كما هي وستظل المدارس في الإقليم مغلقة حتى إشعار آخر. (وكالات)