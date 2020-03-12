الإمارات ترفع إنتاج النفط.. وتأمل باتفاق جديد في «أوبك بلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن أدنوك ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة والشركة اليوم في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداته.

أضاف الجابر: تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك أدنوك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً في إبريل المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً».

أوضح سلطان الجابر أنه ضمن التزام أدنوك بالمرونة والاستجابة لعوامل السوق، وضمان إعطاء العملاء صورة مستقبلية واضحة، سيتم الإعلان قريباً عن أسعار البيع المستقبلية لشهري مارس وإبريل 2020 ما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل.

وأوضح الجابر أن أدنوك مستمرة في التزامها بتعزيز القيمة في كل مراحل وجوانب الأعمال، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والمعالجة والتكرير والمشتقات والبتروكيماويات، وأن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث والنمو والتوسع، والعمل على تعزيز القيمة المحلية المضافة لهذه المشاريع بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد والموردين المحليين، وأيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد استمرار أدنوك بالعمل على تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية للشركة، وترسيخ مكانتها مزوداً موثوقاً للنفط والغاز وتعزيز علاقاتها مع العملاء والزبائن والشركاء في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي، إن لدى منتجي النفط في الإمارات قدرات إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها بسرعة في ظل الظروف الحالية، آملاً باتفاق جديد بين المنتجين يدعم توازن السوق. وفي أول تعليق له منذ اجتماع أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة الأخير، قال المزروعي على «تويتر»: نشعر بخيبة أمل لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق من قبل أوبك بلس وبالتالي فإن إعلان التعاون الحالي سينتهي في نهاية مارس/ آذار 2020. وأضاف: يتمتع المنتجون في دولة الإمارات بقدرة إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها بسرعة في ظل الظروف الحالية. وختم المزروعي في تغريدة أخرى بالقول: لعبت أوبك وأوبك بلس دوراً مهماً في تحقيق استقرار السوق. تؤمن الإمارات إيماناً راسخاً بأن اتفاقية جديدة ضرورية لدعم سوق متوازن وأقل تقلباً.