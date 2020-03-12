اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل الإجراءات الاحترازية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية أمس الأربعاء ورشة عمل لمناقشة الإجراءات الاحترازية الطبية لقطاع كرة القدم في الدولة بمشاركة كافة الأندية وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات والمجالس الرياضية ولجنتي كرة القدم السيدات والصالات.

وتعد الورشة الأولى ضمن مبادرة «الاجتماعات عن بُعد» التي أطلقها اتحاد الكرة مؤخراً ضمن سلسلة مبادراته الخاصة نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار باستخدام البرامج الإلكترونية وأجهزة العرض الحديثة.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أن التدابير الاحترازية الطبية التي اتخذت تحافظ على سلامة كافة عناصر اللعبة.

وتناولت الورشة شرح كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذها اتحاد الكرة حول التعامل مع الأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة،حيث تم إطلاع المشاركين على إجراءات الوقاية والسلامة والبرمجة الجديدة لمسابقات المراحل العمرية إلى جانب التجمعات الخاصة بالمنتخبات الوطنية والورش والدورات التدريبية والإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات دوري الخليج العربي.