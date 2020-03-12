أتلانتا ولايبزيج يكتبان التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل لايبزيج الألماني، وأتالانتا الإيطالي، مغامرتهما التاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، ببلوغهما الدور ربع النهائي للمرة الأولى عن جدارة، بعد أن جددا فوزهما على توتنهام 3-صفر، وفالنسيا الإسباني 4-3 في إياب ثمن النهائي.وبعد أن فاز ذهاباً في لندن 1-صفر، تسيد لايبزيج مباراة الإياب بين جمهوره وحسمها بشكل كبير في الشوط الأول بثنائية قائده النمسوي مارسيل سابيتسر في الدقيقتين 10 و21، قبل أن يضيف بديله الدولي السويدي، إميل فورسبرج، الهدف الثالث بعد 20 ثانية من دخوله، ومن أول لمسة (87).وهي المشاركة الثانية فقط للايبزيج الذي تأسس عام 2009، في المسابقة القارية بعد الأولى الموسم قبل الماضي عندما خرج من دور المجموعات بحلوله ثالثاً في المجموعة السابعة.وخاض توتنهام المباراة في غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة، أبرزها قائده الدولي هاري كاين، والجناح الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والوافد الجديد الهولندي ستيفن بيرجفيين، والفرنسي موسى سيسوكو.ودفع مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو بالثنائي آلي، ومورا، أساسيين في خط الهجوم.

حضور جماهيري

وأقيمت المباراة بحضور 42176 متفرجاً على الرغم من دعوات وزير الصحة الألماني ينز سباهن إلى إلغاء «جميع الأحداث التي تشمل أكثر من 1000 شخص، حتى إشعار آخر»، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنح سابيتسر التقدم للايبزيج في الدقيقة العاشرة، وأضاف الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من المدافع الإسباني أنخيلينيو، وعمّق فورسبرج، بديل سابيتسر، جراح النادي اللندني عندما سجل الهدف الثالث بعد ثوان قليلة من دخوله.

وعلى ملعب «ميستايا»، واصل أتالانتا مغامرته التاريخية ببلوغه ربع النهائي في أول مشاركة له، بعدما واصل أداءه الهجومي المميز بالفوز على مضيفه فالنسيا 4-3 أمام مدرجات خالية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ودخل ممثل مدينة برجامو إلى ملعب «ميستايا» وهو في موقع مثالي لمواصلة الحلم بعد فوزه الكبير ذهاباً على ملعبه 4-1.

ويدين فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني بالفوز مجدداً إلى السلوفيني يوسيب إيليشيتش، الذي سجل الأهداف الأربعة بعد أن كان أيضاً صاحب أحد أهداف الذهاب، فيما سجل الفرنسي كيفن جاميرو اثنين من أهداف فالنسيا، والثالث لكان لفيران توريس.

وأسعد يوسيب إيليشيتش (32 عاماً و41 يوماً) قلوب المشجعين ودخل التاريخ بتسجيل الأهداف الأربعة (هدفان في كل شوط)، كما حطم الرقم المسجل باسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، كأكبر لاعب يسجل في دوري الأبطال (32 عاماً و40 يوماً) برباعيته بقميص سان جيرمان في شباك أندرلخت.

وعلق يوسيب الذي سجل 17 هدفاً في آخر 14 مباراة: أتحسن كلما أتقدم في السن، سعيد، وأريد مواصلة التطور. أركز فقط على عملي، ولا أفكر في المدافعين، كلما رأيت مساحة فارغة انطلقت. من المؤسف ألا يكون المشجعون معنا، لكن حرصنا على إسعادهم في بيوتهم».

وأصبح يوسيب رابع لاعب يسجل رباعية في الأدوار الإقصائية من المسابقة العريقة بعد ميسي، وماريو جوميز، وليفاندوفسكي، وأول لاعب يسجل الرباعية خارج قواعده.

ورفع لاعبو أتالانتا بعد اللقاء قميصاً كتب عليه «برجامو، هذا لك، لا تستسلمي أبداً»، في رسالة لمدينتهم بمواجهة فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الإيطاليين حتى الآن.

في الوقت الذي كتبت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «شكراً أتالانتا، فرحة تاريخية لبرجامو في الساعات السوداء».



المشجعون يتبرعون للمستشفيات



تفاعل مشجعو أتالانتا الإيطالي مع أزمة كورونا في البلاد، وتبرعوا بمبلغ 40 ألف يورو للمستشفيات المحلية، بعد قرار منع سفرهم لحضور مباراة فريقهم، وفوز فريقهم أمام فالنسيا الإسباني 4-3.

وعلق كورفا نورد قائد ألتراس أتالانتا: «كانت هذه الأمسية الأوروبية لتعني لنا الكثير تاريخياً، لكن حالة الطوارئ جعلت كل شيء غير الصحة يهون. هناك أبطال في المستشفيات يخدمون، ونحن تبرعنا بكلفة السفر لمساعدتهم».