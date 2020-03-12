الشارقة وعجمان ورأس الخيمة تعقّم وسائل النقل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:”الخليج 365”



استكمالاً لسلسلة الإجراءات الدورية لهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، لتعقيم وسائل النقل الجماعي في الإمارة، وضعت الهيئة خطة إضافية، في إجراء احترازي ووقائي لتأمين سلامة مستخدميها بمختلف أنواعها، وضمان الحفاظ على صحة المجتمع، ووقايته من فيروس كورونا المستجد.

وصرح المهندس يوسف السويجي، رئيس الهيئة، أنه تعزيزاً للإجراءات اليومية للهيئة لتنظيف حافلات المواصلات العامة، ومركبات الأجرة، كثفت جهود الفرق المعنية بالتنظيف، وتزويدهم بمواد ذات كفاءة عالية وقدرة على مكافحة الفيروسات والجراثيم والملوثات المختلفة. مؤكداً أن عمليات التعقيم مستمرة على مدار اليوم، قبل انطلاق رحلات الحافلات فجراً من محطة الجبيل إلى كل أنحاء الدولة، وفور عودتها إلى المحطة، وعقب كل رحلة، عن طريق فرق مؤهلة وذات خبرة عالية في التعقيم والتطهير. كما تعقم محطات التوقف وانتظار الحافلات المكيفة الموزعة في أنحاء المدينة، وحافلات المواصلات العامة، ومركبات المطار «الليموزين»، لتقليل فرص انتقال العدوى.

وأكد أنه حرصاً من الهيئة على سلامة موظفيها ومتعامليها، نعقم يومياً كل مباني الهيئة ومكاتب موظفيها وصالات خدمة العملاء، مع اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة.

فيما أوضح يوسف الحمادي، مدير إدارة المشتريات بالهيئة، أنه تعقم 116 حافلة للنقل بين المدن تنقل يومياً 20 ألف راكب، عبر 22 خطاً، و140 حافلة للمواصلات العامة تنقل 17 ألفاً و500 راكب، بمنتجات ومطهرات محلية الصنع ذات جودة عالية أوصت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مخصصة لتعقيم وسائل المواصلات، والمدارس والمستشفيات، والفنادق، والمطاعم، ولا تحتوي على أي مركبات عضوية متطايرة أو ضارة. كما أنها لا تتطلب الشطف لجودتها وقدرتها الفائقة على قتل البكتيريا والميكروبات والفطريات والخمائر التي تسبب الأمراض، وتعقم المكان في 4 أو 5 دقائق.

موضحاً أن الهيئة وجهت شركات الامتياز المشغلة لمركبات الأجرة العاملة بالإمارة «أجرة الشارقة، أجرة الإمارات، أجرة الاتحاد، المدينة للأجرة»، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ذاتها.

كما أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، برنامج التعقيم الإضافي اليومي لأسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل الجماعي في الإمارة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الهيئة، وحرصاً على سلامة وصحة المجتمع والمتعاملين.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات أن عملية التعقيم التي تتم بعد كل رحلة للحافلات وبشكل يومي لمركبات الأجرة من خلال أفضل المواد والأجهزة المعتمدة تأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة المجتمع والمتعاملين، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بتعقيم كافة مرافقها وتتخذ كل التدابير الوقائية المناسبة.

وأطلقت هيئة النقل في عجمان برنامجاً لتعقيم كافة وسائل النقل التابعة للهيئة على مستوى الإمارة، كإجراء احترازي وتطبيقاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وحرصاً من الهيئة على سلامة وصحة عملائها وموظفيها، حيث قامت بتعقيم كافة المباني التابعة لها من المقر الرئيسي للهيئة ومركز سبيد ومحطة المصلى، واتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة، وتقليل فرص انتقال العدوى بين الموظفين والعملاء.

وأوضح عمر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة أنه تم التوجيه بتعقيم كافة مركبات الأجرة وحافلات النقل العام ومحطات النقل البحري والعبرة باستخدام مواد التطهير الموصى بها وبالتعاون مع شركات متخصصه للتعقيم بشكل دوري ومستمر، حيث يتم تعقيم كافة وسائل النقل من حافلات ومركبات أجرة وعبرات، بالإضافة إلى محطات التوقف ومحطات النقل البحري.

وأضاف أنه تم توجيه كل القائمين على وسائل النقل في الهيئة وشركات الامتياز بإرسال تقارير يومية عن عمليات تعقيم وسائل النقل، كما أن فريقاً من المراقبين التابعين للهيئة يتفقدون عمليات التعقيم بشكل دائم.

وأوضح أنه تم تثقيف سائقي مركبات الأجرة والحافلات والنقل البحري بأخذ الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي حالات مريبة بين الركاب لتجنب انتقال العدوى.