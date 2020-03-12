الدوري السعودي يبقي أجانبه الـ 7

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار وجود 7 لاعبين أجانب في دوري المحترفين السعودي حتى نهاية موسم 2021-2022، بينما أجل تحديد العدد في دوري الدرجتين الأولى والثانية إلى اجتماعه المقبل.

وأوضحت لجنة الحكام التي يترأسها الإسباني فرناندو تريساكو، أنها تحاول الإبقاء على الحكام الأجانب الموجودين حالياً في السعودية ليقودوا مباريات الجولة 23 التي تشهد قمة العاصمة بين المتصدر الهلال، وحامل اللقب النصر في 20 من الشهر الجاري.

على خط آخر عاد الدولي السعودي فهد المولد إلى تدريبات فريقه اتحاد جدة بعد 10 أشهر من الابتعاد بسبب إيقافه لمدة عام من جانب اللجنة الدولية للمنشطات (الوادا) بعد تعاطيه مادة محظورة حسب عينة الفحص التي أعقبت مباراة اتحاد جدة والنصر في 28 أبريل/نيسان الماضي، وستكون عودة اللاعب رسمياً للعب عندما يلتقي النصر بالاتحاد دورياً في 11 مايو/أيار المقبل. وأوضح المولد بعد أول تدريب أنه مشتاق لموعد مباراة النصر حتى يعود للركض مجدداً.