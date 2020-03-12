عهود الرومي: مجلس جودة الحياة منصة لتعزيز التنسيق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء رئيس مجلس جودة الحياة، لدى ترؤسها الاجتماع الأول للمجلس، أن قيادة دولة الإمارات تضع جودة حياة الإنسان محوراً لتوجهاتها، ومبادراتها لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، مشيرة إلى أن المجلس الذي يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية، ومحلية، يمثل منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لتحقيق توجيهات القيادة في هذا المجال.

وقالت عهود الرومي إن جودة الحياة ملف مهم وأساسي في عمل الحكومة، يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لتجسيد توجهات قيادة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز جودة الحياة في الإمارات.

وأضافت الوزيرة أن مجلس جودة الحياة يمثل منصة حكومية تعزز جهود التنسيق، وترسخ التكامل والشراكة في تحقيق محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

واستعرض مجلس جودة الحياة خلال اجتماعه الأول المهام الرئيسية للمجلس، وبحث سبل تعزيز التنسيق الحكومي لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق حكومي متخصص لتحقيق أعلى مستويات التنسيق المطلوب بين الجهات، فيما اطلع أعضاء المجلس على المؤشرات الوطنية لجودة الحياة، والمراكز الريادية التي تحتلها دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة العالمية.

واستعرض عزيز العامري المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، خلال الاجتماع، مهام مجلس جودة الحياة التي تتضمن الإشراف والتنسيق بين كل الجهات المعنية لتنفيذ البرامج والسياسات والممكنات المقترحة، وتمكين ودعم الجهات الاتحادية والمحلية لاعتماد المنظومة الشاملة لجودة الحياة في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، ومتابعة المؤشرات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، واقتراح المبادرات لتعزيز جهود الجهات في تنفيذها.

حضر الاجتماع، كل من مبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والمهندس حسن محمد المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، وسيف أحمد مصبح السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ود. عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحميد راشد حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، وسيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي، وناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، ومنذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية في المجلس التنفيذي برأس الخيمة، وخميس النون مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق - الفجيرة، وسعيد عبد الغفار أمين عام الهيئة العامة للرياضة، وسيف غباش مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، وعائشة عبد الله ميران مساعد الأمين العام لقطاع الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي بدبي، ومروان عبيد المهيري الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية في المجلس التنفيذي بعجمان، واللواء أحمد ناصر الرئيسي مفتش عام وزارة الداخلية.