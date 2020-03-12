سهرة مارسيل خليفة وسعاد ماسي في «المجاز» .. موسيقى وكلمة أصيلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي الجمهور، الجمعة، مع الفنان اللبناني الكبير مارسيل خليفة وفرقته، والفنانة الجزائرية سعاد ماسي، في حفل عنوانه الموسيقى والكلمة الأصيلة يستضيفه مسرح المجاز في الشارقة، ضمن أمسيات «هلا بالمجاز»، التي تستمر حتى الشهر المقبل.

يعود مارسيل خليفة إلى خشبة مسرح المجاز ليقدّم لجمهوره باقة منتقاة من أجمل الأغنيات التي ترك خلالها بصمته المميزة على صعيد الأعمال العاطفية والوطنية المشبعة بالشجن والحنين، والتي ترجم خلالها أجمل القصائد إلى لوحات موسيقية تخلّدت في ذاكرة المستمعين.

وبمزيج ألحان فريد، قدّم مارسيل خليفة للجمهور العربي قصائد لكبار الشعراء أبرزهم محمود درويش الذي غنّى من كلماته: «ريتا والبندقية»، «جواز السفر»، «وعود من العاصفة»، وغيرها وأبدع في قصيدة «أحمد الزعتر»، التي حوّلها إلى غنائية حملت عنوان «أحمد العربي»، وغيرها الكثير، إضافة إلى أغانٍ من أشعار الحلاج وقاسم حداد وطلال حيدر وعز الدين مناصرة، وشعراء آخرين.

وبمزيج ما بين القصائد وموسيقى الجيتار، تحمل الفنانة سعاد ماسي بلهجتها الجزائرية تراث بلادها الفنيّ أينما ذهبت، ويستمتع الجمهور في أمسية الغد بأجمل الأغنيات التي قدّمتها ابنة حي باب الواد الشعبي، وعبّرت من خلالها عن جمال صوتها وأدائها.

وخلال مسيرتها الفنية، قدّمت ماسي مجموعة متنوعة من أجمل الأغنيات، واستوحت ألحانها ومقاماتها من حضارات الشرق وثقافته الفنية الغنية، وأبدعت من خلالها في نقل ملامح التراث الفني الجزائري، سواء من خلال الأعمال التي قدمتها باللهجة المحكيّة أو تلك التي نقلتها لتروي حكاية الشجن، وقصص الحبّ المشبعة بالحنين.