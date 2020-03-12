قائد شرطة عجمان يشيد بخدمة المتعاملين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”
تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، مركز شرطة مصفوت الشامل، ضمن البرنامج الزمني لنظام التفتيش السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وأشاد بالخدمة المتميزة المقدمة للمتعاملين.
وكان في الاستقبال العقيد مروان محمد راشد الغفلي رئيس المركز، والنقيب عبد الرحمن بن حيي الكعبي مدير فرع البحث الجنائي بالمركز، والنقيب خليفة علي خصيف الكعبي مدير فرع المعلومات الأمنية، وعدد من الضباط.
بدأت الجولة بتفقده الطابور العسكري للتأكد من مدى الاستعداد والجاهزية، كما تفقد سيارات المركز.
وعقد اجتماعاً مع الضباط لتقديم التوجيه والتوصيات بشأن ما تم الاطلاع عليه في الجولة التفتيشية، تعزيزاً لتطوير أنظمة العمل المتبعة بكافة الوسائل الكفيلة لتعزيز جودة العمل، من خلال تحديث العمليات والإجراءات.
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