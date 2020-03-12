الجيــش الوطنــي يعــزز صفوفــه جنوبــي ســرت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال)، مقطع فيديو قالت إنه يظهر وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى محور الوشكة، جنوب شرقي مدينة مصراتة، فيما قصفت مدفعية الجيش الليبي ميليشيات مصراتة رداً على خرقها للهدنة المعلنة، في حين دعا رئيس النيجر، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» محمدو إيسوفو، إلى تعزيز التنسيق بين بلدان المنطقة لمواجهة التهديدات التي تصاعدت بسبب الأزمة الليبية.

وأوضحت الوكالة التي تديرها الحكومة الليبية المؤقتة، أن التعزيزات العسكرية تابعة للكتيبة 128 مشاة.

يأتي ذلك فيما تتواصل هدنة نسبية بين الطرفين في محاور القتال بجنوبي العاصمة طرابلس، كانت أعلنت في 12 يناير/‏كانون الثاني الماضي.

وكانت القوات الخاصة الليبية، قصفت الثلاثاء الماضي، ميليشيات مصراتة رداً على خرق تلك الميليشيات الهدنة.

إلى ذلك، دعا رئيس النيجر، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» محمدو إيسوفو، إلى تعزيز التنسيق بين بلدان المنطقة لمواجهة التهديدات التي تصاعدت بسبب الأزمة الليبية.

وتأسف إيسوفو في كلمة ختامية بأشغال الدورة العادية لمجموعة «إيكواس» في أبوجا بنيجيريا، أمس الأربعاء، لعدم نجاح أجندة الاتحاد الإفريقي في طموحها «إسكات الأسلحة» في عام 2020.

وأضاف: «من المحتمل أن منطقتنا التي تهزها تهديدات المنظمات الإرهابية والإجرامية والصراعات بين المجتمعات المحلية لن تنجح في طموحها»، مشيراً إلى مواجهة دول الساحل وبعض الدول الأعضاء في المجموعة، تهديدات بسبب الأزمة الليبية، لاسيما حوض بحيرة تشاد.

كما شدد إيسوفو، على ضرورة تعزيز التضامن لمواجهة هذا الوضع، لافتاً إلى إنشاء قوات مشتركة متعددة الجنسيات لمحاربة الإرهاب.

وكجزء من هذه المعركة، من المخطط تشكيل فرقة عمل «تاكوبا» تتألف من وحدات من القوات الخاصة الأوروبية. ودعا إيسوفو إلى ضرورة أن يشارك أعضاء «إيكواس» في القمة المقبلة التي ستعقد قريباً في بروكسل.(وكالات)