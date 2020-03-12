24 اصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق، مضيفة أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاماً، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقاً في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران.

كما ذكرت الوزارة أن الحالات الـ21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم متواجدين في الحجر الصحي في مدينة مكة المكرمة، وهم من مخالطي المصاب المصري الذي أعلن عن اصابته الثلاثاء.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

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