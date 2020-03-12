محافظة كربلاء تعلن شفاء المصابة الأولى من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة كربلاء فى العراق عن شفاء المصابة الأولى من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، : إنه:"تم اليوم الأربعاء شفاء المريضة فاطمة وهى الحالة الأولى التى أصيبت بفيروس كورونا".

وقدم الخطابى شكره للكوادر الطبية والتمريضية الذين نذروا أنفسهم فى سبيل صحة وسلامة المواطنين.

وكان الناطق باسم خلية الأزمة فى محافظة كربلاء محمد الوكيل أعلن الجمعة الماضي، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى المحافظة.

قررت السلطات المعنية فى دولة العراق، إلغاء إقامة صلاة الجمعة المقبلة فى مدينة كربلاء إثر مخاوف من فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

وفيما أعلنت دائرة صحة مدينة واسط العراقية، عن استلامها نتائج الفحص المختبرى الخاصة بالمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ، وعددهم 66 مشتبها، والتى جاءت جميعها سلبية (ليسوا مصابين)، وقال مدير عام صحة المحافظة الدكتور جبار الياسرى - فى تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن عدد الإصابات بكورونا فى واسط حتى الآن بلغت ثلاث حالات فقط منها اثنتان فى "الصويرة" وواحدة فى "جصان".. لافتا إلى أنه جميعا كانوا فى إيران.

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وأضاف، أنه جرى إرسال عينات 69 شخصا للاشتباه فى إصابتهم بالفيروس من عموم محافظة واسط، وتبين إصابة ثلاثة أشخاص فقط، مبينا أن 66 حالة اشتباه ظهرت نتائج فحصهم سلبية.

وكانت قيادة شرطة محافظة النجف بالعراق، قد أعلنت عن غلق المحافظة لمدة أسبوع، ابتداءً من غدا الأربعاء، وقالت القيادة فى بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تقرر "غلق محافظة النجف اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوع".

واعلن محافظ النجف لؤى الياسري، أنه سيتم استثناء البضائع وابناء المحافظة من قرار منع الدخول.

وقال الياسرى فى بيان إن "غلق المنافذ الحدودية لمحافظة النجف الأشرف سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء للمواطنين و لمدة سبعة أيام باستثناء دخول البضائع وابناء المحافظة فقط".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتان فى النجف.