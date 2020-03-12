شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: المملكة حريصة على تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، خبر عاجل، مساء اليوم، بالتزام حكومة المملكة العربية السعودية بحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن.

وأضافت الخارجية السعودية، أن استقرار اليمن ومكافحة الإرهاب على رأس أولويات المملكة وتدعو طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ بنوده وإنشاء مشاريع تنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وكانت المملكة العربية السعودية، أكدت أن انشغال إيران بدعم الجماعات الإرهابية فى اليمن وفى لبنان، أدى إلى حرمان المواطن الإيرانى من حقه في التنمية وكذلك حقوق مواطني تلك الدول في التمتع بالأمن والاستقرار.

Advertisements

وطالب عضو وفد المملكة فى الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، إيران، فِي كلمة خلال مناقشة أوضاع (حقوق الإنسان في إيران)، أمام مجلس حقوق الإنسان، بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية في الداخل الإيراني والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار.

وأعربت المملكة عن قلقها إزاء انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات في إيران، فيما تتعرض له طوائف الكرد وعرب الأحواز والترك الأذربيجانيين من تمييز في عدد من الجوانب له الأثر البالغ في تمتعهم بحقوقهم الأساسية، ومن أبسطها الحق في التعليم والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحماية البيئية.