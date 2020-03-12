شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: كل الخيارات متاحة للتعامل مع التهديد الإيرانى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن كل الخيارات ستكون متاحة أمام الإدارة الأمريكية للتعامل مع "التهديد الإيرانى فى العراق"، خلال الفترة المقبلة، واصفا مقتل جنديين أمريكيين وثالث بريطانى فى قصف لقاعدة التاجى بالعراق، بـ"التطور الخطير".
وأضاف المسئول - وفقا لقناة "الحرة الإخبارية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أن واشنطن " تعرف من هى الجهة التى تقف وراء إطلاق هذه الصواريخ"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستتعامل مع المخاطر التى تهددنا داخل العراق بالطرق المناسبة".
وكان البنتاجون قد أعلن فى وقت سابق اليوم، مقتل جنديين أمريكيين وثالث بريطاني، وإصابة نحو 10 جنود آخرين بجراح، إثر قصف صاروخى استهدف معسكر التاجى شمالى العاصمة العراقية /بغداد.
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