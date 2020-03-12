مقتل جنديين أمريكيين وثالث بريطاني في هجوم شمالي العراق

واشنطن/ الخليج 365



قتل جنديان أمريكيان وثالث بريطاني، الأربعاء، في الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي، شمالي العراق، وهو قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين قرب العاصمة بغداد.



وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات. وهددت الكتائب باستهداف الجنود الأمريكيين عقب مقتل سليماني.



وقال مسؤول أمريكي ـ رفض الإفصاح عن هويته ـ إن الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود على الأقل "بينهم أمريكيان وبريطاني"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".



وأضاف أنّ 10 أشخاص "أصيبوا إثر الهجوم".



Advertisements

غير أن قناة الحرة الأمريكية (رسمية) نقلت عن مسؤولين ـ لم تسمهم ـ قولهم إن "12 جنديا أمريكيا أصيبوا في الهجوم على المعسكر".



وفي وقت سابق الأربعاء، قال مايلس بي كاجينس، متحدث باسم الجيش الأمريكي، على "تويتر" إنّ "15 صاروخا صغيرا سقطوا على معسكر التاجي"، دون مزيد من التفاصيل.



وتزايدت وتيرة الهجمات على منشآت أمريكية في العراق عقب مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.