شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يقرر وقف رحلات الطيران مع إيطاليا وكوريا والصين وإيران وفرنسا وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، إن بلاده ستوقف كل رحلات الطيران والسفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، مشيرا إلى أنه أمام المواطنين اللبنانيين والدبلوماسيين وموظفى المنظمات غير الحكومية أربعة أيام للعودة إلى لبنان.

وأضاف دياب - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - أن لبنان قرر كذلك منع دخول المسافرين من عدة دول من بينها (فرنسا وسوريا والعراق وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا)، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لإغلاق الأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمطاعم، محذرا من التجمعات العامة.

وفى وقت سابق من اليوم .. أعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 61 حالة، موضحة أنه تم تشخيص 52 منها فى مستشفى رفيق الحريرى و9 حالات فى المستشفيات الجامعية، كما رصدت الوزارة حالة وفاة ثانية سجلت لدى مريض فى العقد السادس من عمره كان مصابا بمرض مزمن.

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يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت اليوم فيروس كورونا وباء عالميا.

وأطلق عدد من إعلامى لبنان، حملة تحت شعار "خليك بالبيت"، للحد من انتشار وباء وفيروس كورونا المستجد.

ونشر الإعلامى اللبناني نيشان، فيديو له، لدعم الحملة، وقال عبر الفيديو الذى نشره على حسابه بتويتر :"كورونا مش مزحة، الوضع مخيف، حتى إشعار آخر خلينا بالبيت، خليك بالبيت"، وعلق على الفيديو :"حملة اعلاميي لبنان تحت شعار خليك بالبيت للحد من انتشار وباء كورونا".