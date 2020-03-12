شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: ممنوع المصافحة.. وتجنب تجمع أكثر من 50 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السعودية، على ضرورة تجنب التجمعات التى تزيد عن 50 شخصا، وتجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى، وذلك وفقا للتدابير اللآزمة للوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، في إنفوجراف عبر حسابها بموقع تويتر:"لسلامتكم من عدوى فيروس كورونا الجديد، نشدد على أهمية تجنب المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد عدد الحضور عن 50 شخص، والمصاحفة، حيث أنها من اكثر أسباب أنتقال العدوى".



يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس حيث يتمتع حالياً بصحة جيدة.

قال الدكتور محمد العبد العالى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المملكة وصل إلى 21 حالة، مشير إلى الهدف من تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، حول أخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، أن ثلث الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا بالمملكة تم رصدها استباقيا وهذا يؤكد تفاعل كافة المنافذ لفحص كل الحالات من أجل إحكام السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد، موضحا أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج داخل المستشفيات المخصصة وتستمر عملية فحص المخالطين لهم بشكل مستمر.

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن حوالى 2500 شخصا خضعوا للفحص المنزلى تحسبا لإصابتهم بفيروس كورونا، موضحا أن حملات التوعية مستمرة في كافة أرجاء المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الأوضاع في محافظة القطيف مستقرة وسط التزام كامل من المواطنين للسيطرة على هذا الفيروس.