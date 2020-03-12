شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الكويتى يلزم 35 من وكلاء النيابة العامة بالحجز المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزم النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي، 35 من أعضاء النيابة العامة بالحجر المنزلى تطبيقا لقرار وزارة الصحة. وأصدر النائب العام الكويتى تعميما اليوم الأربعاء- وفقا لموقع القبس الكويتى- يحذر فيه من تحمل كافة المسؤولية لمن لا يلتزم بالقرار للمصلحة العامة. وكانت وزارة الصحة الكويتية أكدت أن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تقوم على معايير علمية وفنية محددة. Advertisements وأشارت إلى أن مفهوم الحجر المؤسسي أو المنزلي اجراء احترازي للحد من انتشار الامراض الوبائية، وإحكام السيطرة عليها واحتوائها، يقتضي القيام بالاجراءات الاحترازية المتخذة حاليا في مواجهة «كورونا».

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