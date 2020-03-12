شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السودانى يؤكد خلو بلاده من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، خلو بلاده من أية إصابة بفيروس "كورونا"، لافتا إلى رفع توصية لمجلسى السيادة والوزراء لتوسيع المعابر وتوفير الإمكانيات لمراكز العزل بالولايات، بجانب توفير الكوادر والفحوصات اللازمة.
وقال وزير الصحة السوداني، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن إدارة الوبائيات تتابع أوضاع السودانيين بالخارج؛ خاصة فى الدول التى سجلت إصابات.
وأشار إلى اكتمال التجهيزات للإجراءات القياسية من وزارة الصحة الاتحادية بدعم من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تجهيز معينات البنية التحتية الاستراتيجية الخاصة بالفيروس، موضحا أن كل الحالات المشتبه فيها تأكد بعد الفحص أنها سلبية.
يذكرأن، أعلنت منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات الجديدة اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس الجارى، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 118381 إصابة، كما ان عدد الوفيات 4292 شخصا، وانتشر الفيروس فى 114 دولة.
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