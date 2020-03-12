شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الكويتية تحظر تصدير المنتجات الغذائية والأدوية المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا بحظر تصدير كل أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية خارج البلاد، إلا بموافقة مسبقة من الوزارة التجارة.

وقالت وزارة التجارة الكويتية -فى بيان رسمي- إن القرار يأتى ضمن الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة، لمواجهة تداعيات فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وفى السياق ذاته، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان اليوم، قرارا بتثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية، معتبرا أن الأسعار السائدة حاليا، تمثل الحد الأعلى لها، وأنه يسمح بتجاوزها.

وأعلنت الكويت عن شفاء 3 حالات لمصابين بفيروس كورونا، ونفى رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، ما يتم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعى، عن فرض حظر تجول فى الكويت، وأضاف المزرم - فى بيان على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الاربعاء، أن جلسة مجلس الوزراء الكويتى الاستثنائية اليوم، فى انعقاد ولم تنتهى بعد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا لعرض القرارات المتخذة.

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ودعا رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية الجميع إلى تحرى الدقة وعدم نشر الشائعات.

دعت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، جميع المقيمين القادمين من السفر منذ تاريخ 27 فبراير الماضى وحتى اليوم، لمراجعتها فى المقر المخصص الجديد فى أرض معرض الكويت الدولى بمنطقة مشرف، لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، وأوضحت الصحة الكويتية - فى بيان صحفى - أنه سيتم تقسيم المقيمين وفقا لعنوان السكن بالبطاقة المدنية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص يوم غد الخميس لسكان محافظة الجهراء، ويوم الجمعة لسكان محافظة مبارك الكبير، والسبت لسكان محافظة الفروانية.