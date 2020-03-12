شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان العراق يمنع احتفالات عيد النوروز بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق فى بيان اليوم الأربعاء إلغاء احتفالات عيد النوروز المقررة فى وقت لاحق هذا الشهر لمخاوف من انتشار فيروس كورونا، وأضاف البيان أنه سيتم فرض قيود على سفر المواطنين والأنشطة التجارية.

قررت السلطات المعنية فى دولة العراق، إلغاء إقامة صلاة الجمعة المقبلة فى مدينة كربلاء إثر مخاوف من فيروس كورونا، وأعلنت السلطات العراقية الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.