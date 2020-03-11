كورونا.. إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني في العراق

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني في محافظة النجف (جنوب)، بفيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن القنصل وعائلته سيغادرون البلاد خلال ساعات.

وقالت دائرة صحة النجف (جنوب)، في بيان وصل الخليج 365، "بالنظر لكثرة الاتصالات والاستفسارات الواردة إلينا، نود أن نوضح أن أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني في المحافظة، ثبتت إصابته بكورونا".

وأضافت الدائرة أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة وفق اللوائح الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات، ومن ذلك أخذ وإرسال العينات وفحصها مختبريا".

وتابعت: "بعد التأكد من الإصابة، تم التواصل مع القنصل، وأبدى تعاونا وتفهما كاملا لإجراءاتنا الصحية، وأكد أنه وعائلته سوف يغادرون لتلقي العلاج في بلادهم، في غضون الساعات القليلة القادمة".

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وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، سجل العراق أول إصابة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات 79، توفي منها 8 أشخاص، فيما تعافى 20 آخرون حتى الآن، وفق أرقام رسمية.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.

والأربعاء، أعلن الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، "تصنيف كورونا وباء عالميا".

وأكد غيبريسوس، أن كورونا أصاب 118 ألف شخصا في 114 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتا إلى عدم تسجيل 81 دولة أي إصابات بالفيروس.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.