العراق.. ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 79

بغداد/ إبراهيم صالح، علي جواد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة في البلاد بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 79.

وقالت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات الوزارة شخصّت حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، إحداها في كربلاء والأخرى في النجف".

ولم تصدر الوزارة مزيداً من التوضيح بشأن حالتي الإصابة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، في بيان، إنه "تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لرجل (34 سنة) وامرأة (38 سنة) في مدينة أربيل".

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وفي وقت سابق الأربعاء، سجل العراق حالة إصابة جديدة بأربيل عاصمة الإقليم، فضلاً عن حالة وفاة في كربلاء (جنوب).

وبذلك، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 79، توفي منها 8 أشخاص، فيما تعافى 20 شخصاً حتى الآن، وفق أرقام رسمية.

وسجل العراق أول إصابة بكورونا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأول وفاة قبل نحو أسبوع.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.