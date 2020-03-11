العراق.. سقوط 10 صواريخ بمعسكر يستضيف أمريكيين قرب بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد الجيش العراقي بسقوط 10 صواريخ، الأربعاء، داخل قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين قرب العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "10 صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر".

وأضافت، "تم العثور على منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية"، الواقعة جنوب قضاء التاجي.

ويقع معسكر التاجي في قضاء يحمل الاسم نفسه على بعد 35 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويستضيف جنودا أمريكيين وقوات أخرى أجنبية من التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين، فضلا عن السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الماضية قتل في أحدها متعاقد مدني قرب كركوك شمالي العراق.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات في أعقاب مقتل "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات. وهددت الكتائب باستهداف الجنود الأمريكيين عقب مقتل سليماني.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.