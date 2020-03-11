كورونا.. السعودية تعلق عروض السينما

الرياض/ الخليج 365



أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر، خوفا من تفشي فيروس كورونا.



جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وأفاد البيان أن القرار جاء وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع إصابات "كورونا" في المملكة إلى 21، عقب تسجيل حالة جديدة.

ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.



كما رفعت السعودية عدد الدول التي علقت "مؤقتا" سفر المواطنين والمقيمين من وإليها إلى 14 دولة.وحتى ظهر الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 121 ألفا في 121 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 4380، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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