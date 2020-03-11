كورونا.. لبنان يعلق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول احترازيا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، الأربعاء، "وقف جميع الرحلات الجوية إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين والجوية والبرية مع إيران"، ضمن رزمة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وقال دياب، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة التدابير والإجراءات الوقائية للفيروس، في مقر الحكومة بالعاصمة بيروت، إنه "تم إعطاء مهلة 4 أيام للبنانيين الراغبين بالعودة، والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل".

وردا على سؤال حول عدم إعلان حالة الطوارئ، أوضح دياب "نعالج الأزمة بأعلى مستويات الحذر.. نتعامل مع مرض يتغير كل ساعة وكل يوم.. وبالتالي نتخذ القرارات المطلوبة لتنفيذ الواجب".

وأضاف دياب، "نواجه مرضا يتفشى في معظم دول العالم، والحكومة لم تتأخر عن أي إجراءات لحماية اللبنانيين".

وأوضح أنه حفاظا على الصحة العامة، طلب "من الإدارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين".

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وشدد دياب، على "اتخاذ جميع التدابير لمنع التجمعات العامة والخاصة، كما طلبت من أرباب العمل في القطاعات كافة اتخاذ التدابير لحماية العمل".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي ببيروت، اكتشاف 5 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 65، بينها حالتا وفاة.

وفي اليوم نفسه، ذكر بيان لوزارة الصحة، شفاء الحالة الأولى المصابة بالفيروس، بعدما صدرت نتيجة فحص "PCR" سلبية في المرتين.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 121 ألفا في 121 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 4382، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.