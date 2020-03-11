النصر يسقط الرائد برباعية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق النصر فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل أهداف النصر كلاً من عبدالرزاق حمدالله هدفين (18) ، (3+90)، وجوليانو (24)، ونورالدين إمرابط (86)، فيما سجل للرائد مهاجمه رائد الغامدي (13).
وشهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل حين قام حكم المباراة توماس بونجار بإلغاء هدفين للرائد بالإضافة لضربة جزاء كان قد احتسبها في الشوط الثاني من المباراة.
بهذه النتيجة ارتفع النصر ليعزز مكانته في المركز الثاني برصيده من النقاط إلى 45 ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد النقاط 32 ليبقى في المركز السابع.
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