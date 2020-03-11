صحيفة الخليج الالكترونية قرر اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية تأجيل التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي كان مقررا لها شهر مارس الجاري، إلى وقت سيتم تحديده لاحقاً.

وأكدت وسائل إعلام أرجنتينية، الأربعاء، أن “الكونميبول” قرر تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على القرارات الأخيرة، كما فعل مؤخراً مع التصفيات الآسيوية للحد من تفشي الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف «تؤجل» تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.