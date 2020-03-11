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مخاوف «تؤجل» تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قرر اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية تأجيل التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي كان مقررا لها شهر مارس الجاري، إلى وقت سيتم تحديده لاحقاً.
وأكدت وسائل إعلام أرجنتينية، الأربعاء، أن “الكونميبول” قرر تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.
ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على القرارات الأخيرة، كما فعل مؤخراً مع التصفيات الآسيوية للحد من تفشي الفيروس.

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