الاتفاق يتزود بنقاط الشباب

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن الاتفاق من الفوز بهدف نظيف على ضيفه نادي الشباب في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سجل للاتفاق هدفه الوحيد المهاجم السلوفيني فليب كيش عن طريق ضربة جزاء نجح في إيداعها في مرمى المتألق فاروق بن مصطفى في الدقيقة السادسة والستين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي الاتفاق إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع، فيما توقف رصيد الشباب عند 31 نقطة ليبقى في مركزه السابع لحين انتهاء مباريات الجولة.