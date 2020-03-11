أبها ينتصر على الفيحاء

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق نادي أبها فوزا غاليا ومهما في مشوار الفريق نحو ضمان مقعد في المنطقة الدافئة بعدما نجح في تجاوز مضيفه الفيحاء في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية والعشرين من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

تمكن سعيد يقير من تسجيل الهدف الأول بعد مضي نصف ساعة من شوط المباراة الأول، قبل أن يتمكن عبدالله القحطاني من إضافة الهدف الثاني لأبها في الدقيقة الثمانين.

ارتفع رصيد أبها بهذا الفوز إلى ثلاثين نقطة صعد بها إلى المركز الثامن، بينما بقي الفيحاء تاسعا لحين انتهاء مباريات الجولة بـ 27 نقطة.