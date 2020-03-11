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التعاون يصعق الأهلي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

في مفاجأة مدوية، حقق فريق الكرة بنادي التعاون، فوزًا على الأهلي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير للمحترفين.

وسجل نيلدو بيترولينا هدف التعاون في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وشن الأهلي عدة هجمات من أجل محاولة التعديل في المباراة، كان أبرزها فرصة عمر السومة في الدقيقة 67 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر بقليل.

ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة، ليقفز إلى المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة، في المركز الثالث.

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