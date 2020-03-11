- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
في مفاجأة مدوية، حقق فريق الكرة بنادي التعاون، فوزًا على الأهلي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل نيلدو بيترولينا هدف التعاون في الدقيقة 10 من عمر المباراة.
وشن الأهلي عدة هجمات من أجل محاولة التعديل في المباراة، كان أبرزها فرصة عمر السومة في الدقيقة 67 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر بقليل.
ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة، ليقفز إلى المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة، في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يصعق الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.