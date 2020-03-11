العدل تطلق خدمة الصك الإلكتروني في المحكمة العامة بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة الصك الإلكتروني في المحكمة العامة بالرياض، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وإضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح، فقد فعّلت الوزارة “الصك الإلكتروني” في المحكمة العامة بالرياض حيث جرى تحويل أهم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني؛ إذ تعد خدمة “الصك الإلكتروني” نقلة نوعية في الإجراءات القضائية.

وقالت الوزارة، إن إصدار الصك والمصادقة عليه أصبح يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة، فيما يجري تسليم صورة الحكم للأطراف بشكل إلكتروني برسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر دون الحاجة للإجراءات الورقية ودون الحاجة لحضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك.

وبينت الوزارة أن خاصية الاعتراض على الأحكام متاحة للأطراف النزاع من خلال البوابة ويجري استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني أيضاً. وكانت المحاكم العمالية في المملكة قد بدأت في وقت سابق بتفعيل الصك الإلكتروني، فيما سيجري تطبيقها على بقية المحاكم بشكل تدريجي قريبًا، حيث ستسهم هذه الخدمة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة.