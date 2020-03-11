الھیئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الھیئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف إداریة شاغرة لحملة الثانویة فما فوق، للعمل بالھیئة بالمسمیات التالیة ( ُمراسل، ومسؤول مشتریات، ومدیر إدارةالمشتریات).

وأشترطت لوظيفة ُمراسل، شھادة الثانویة العامة مع خبرة مناسبة -أو درجة الدبلوم أو البكالوریوس في التخصصات الإداریة (بدون خبرة ).

Advertisements

في حين أشترطت لوظيفة مسؤول مشتریات درجة البكالوریوس أو الماجستیر في تخصص (المالیة، المحاسبة -یفضل حمل شھادة مھنیة في المالیة أو المحاسبة أو ذات صلة بالوظیفة – الإلمام باللغة الإنجلیزیة -خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

كما أشترطت لوظيفة مدیر إدارة المشتریات درجة البكالوریوس أو الماجستیر في تخصص (المالیة، المحاسبة -یفضل حمل شھادة مھنیة في المالیة أو المحاسبة أو ذات صلة بالوظیفة.

للتقديم أضغط هنا