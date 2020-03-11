منظمة الصحة العالمية تعلن تصنيف فيروس كورونا الجديد وباء عالميا

صحيفة الخليج الإلكترونية

قال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء إن فيروس كورونا “كوفيد-19” بات مصنفا وباء عالميا، أو “جائحة”.

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنها باتت تعتبر فيروس كورونا المسبّب لمرض “كوفيد-19” والذي يتفشّى حول العالم “جائحة”، أي أنه وباء عالمي.

وصرح للصحافيين في جنيف “يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقا في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا”.

المصدر: فرانس24