السعودية: تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا، وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث استُكملت جميع الفحوص والإجراءات الطبية وإجراء فحص مخبري أثبت خلو المصاب من الفيروس، مشيرةً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع الرقم 937 بهذا الخصوص.



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