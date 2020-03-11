قطر تعلن عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الدوحة: أعلنت وزارة الصحة القطرية الأربعاء تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 262 في الدولة الخليجية.

وقالت الوزارة إنّ الاصابات سجّلت "لدى وافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تمّ الإعلان عن اصابتهم بالفيروس" مشيرة إلى أنهم كانوا يقيمون بمجمّع سكني واحد.

ولم تعلن قطر حتى الآن عن أي وفيات بالفيروس، لكنّها أغلقت المدارس والجامعات وألغت العديد من الأحداث العامة ومنعت المسافرين من 14 دولة من دخول أراضيها.

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وبهذه الحصيلة أصبحت قطر أول دولة خليجية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

وكانت غالبية الحالات الأولية التي تم تشخصيها في قطر عبارة عن مجموعة من الموظفين والعاملين لديهم والذين تمّت إعادتهم من إيران.

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