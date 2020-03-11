مصر.. الحكومة تنصح المواطنين بعدم الخروج إلا لظروف اضطرارية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تتعرض مصر لحالة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ورفعت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار المتوقعة في الأحوال الجوية، وانعقاد غرفة طوارئ على مدار الساعة.

وأشارت الصحة المصرية، في بيان صحفي، إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها، وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم.

كما شمل بيان الوزارة عدداً من النصائح لمرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات، تزامناً مع عدم استقرار أحوال الطقس، وحدوث انخفاض في درجات الحرارة.

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ونصح البيان بتناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عاماً، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

كما نصح بالابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة، والإكثار من تناول المياه.

ونصح البيان بعدم الخروج من المنزل في الأيام التي تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف اضطرارية.