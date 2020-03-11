شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن استهداف معسكر التاجى بصواريخ كاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقى في بيان إن معسكر التاجى شمالى بغداد استُهدف اليوم الأربعاء بصواريخ كاتيوشا، لكن لم ترد أى تقارير عن سقوط مصابين.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزى، إن الولايات المتحدة الأمريكية، بصدد إرسال أنظمة دفاع جوى إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين فى حال تعرضهم لأى هجوم إيرانى، وأكد ماكنزى فى مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، الأربعاء:"لدينا إجراءات ملائمة لحماية قواتنا في منطقة الشرق الأوسط، كما نجري حاليا إجراءات لنقل أنظمة دفع جوي إلي العراق، بالإضافة إلي أنظمة ردع صاروخية لحماية أنفسنا ضد أى هجوم إيراني محتمل".

وعلي صعيد أخر، حذر ماكنزي من ما وصفه بـ"الخطر الإيراني" والمجموعات الموالية لها في العراق ولبنان، معتبرا أن لدي هذه التنظيمات الرغبة في مهاجمة الأمريكيين أينما وجدوا. وأضاف أن إيران اكبر دولة تقدم أكبر كم من الإرهاب المدعوم، فهناك المليشيات الشيعية بالعراق، ومليشيات أخري في لبنان، كلها تنظيمات لديها الرغبة في مهاجمة الأمريكيين بشكل عام وفي أى مكان.لافتا إلى أن الامتداد الإيراني ليس إقليميا فقط، بل عالميا وشاهدناه في أماكن قريبة من التي نتواجد فيها. Advertisements وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت فى وقت سابق، إنها تسعي للحصول علي إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلي هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن قواتها.

وكانت بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أمس الاثنين، أن جنديين أمريكيين قتلا فى وسط شمال العراق، الأحد، وهم برفقة قوات أمن عراقية فى مهمة كانت تستهدف تنظيم داعش الإرهابى وأشار البيان إلى أنهما قتلا على يد "قوات معادية".

وأضاف البيان أن هوية الجنديين لن يتم الإعلان عنها لحين إبلاغ ذويهما.

ومن جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابى إثر عمليات إنزال جوى نفذها جهاز مكافحة الارهاب فى جبال مكحول.

وقالت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات إنزال على أهداف مهمة لبقايا تنظيم داعش الإرهابي في جبال مكحول وذلك بناء على معلومات استخباراتية.

وأضافت أن اشتباكات تدور حاليا بين نخبة العمليات الخاصة ومجموعة إرهابية بعد العثور على نفق في جبال مكحول تتخذ منه ملاذا لها.