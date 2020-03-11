شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تعافى 5 حالات إضافية من فيروس كورونا ليصل العدد إلى 35 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافى 5 حالات من فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 35 حالة حتى الآن.

وكانت البحرين قد سجلت 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين الماضي، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في المملكة 95 حالة.

وجددت السلطات البحرينية دعوة مواطنيها والمقيمين فيها القادمين من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا الجنوبية، خلال الأسبوعين الماضيين، للخضوع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد الماضى، عن وصول عدد المتعافين من الفيروس في المملكة إلى 14 حالة.