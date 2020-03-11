شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلق عروض الأفلام فى صالات ودور السينما حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع بالمملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، تعليق عروض الأفلام فى صالات ودور السينما حتى إشعار آخر، و ذلك ووفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التى أوصت بها الجهات الصحية المختصة فى المملكة، فى إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، و ذلك وفا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

و كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت فى خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى السعودية.

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وعلى جانب آخر، قال الدكتور محمد العبد العالى المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المملكة وصل إلى 21 حالة، مشير إلى الهدف من تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، حول أخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، أن ثلث الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا بالمملكة تم رصدها استباقيا وهذا يؤكد تفاعل كافة المنافذ لفحص كل الحالات من أجل إحكام السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد، موضحا أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج داخل المستشفيات المخصصة وتستمر عملية فحص المخالطين لهم بشكل مستمر.