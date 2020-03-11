شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب فلسطينى: لا مصلحة تمنع مصر من الإعلان عن حقائق فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحلل السياسى محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أنه لا مصلحة تمنع مصر من الإعلان عن حقائق فيروس كورونا، قائلا:" مصر اليوم تواجه كل تحدياتها بشجاعة وإنفتاح".

وقال مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، في تغريدة عبر تويتر :"لا مصلحة تمنع مصر من الإعلان عن حقائق كورونا، لا ألوم من يعتقد بأن مصر لا تكشف الحقائق بشفافية، فقط أقول لهم مصر اليوم غير التي في مخيالكم، لأن مصر اليوم تواجه كل تحدياتها بشجاعة وإنفتاح، في مصر اليوم ممنوع الإنكار والتلاعب، وهنالك أسس لشراكة مصرية دولية موثوقة! تحيا مصر".



محمد رشيد

Advertisements

وفى سياق متصل أعلن هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، خروج 7 حالات من مصابى كورونا من الحجر الصحى بمطروح بعد تعافيها.

وكان رئيس الوزراء قد أكد على ضرورة اهتمام كافة وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بإبراز الموقف الحالى لتعامل الدولة مع فيروس "كورونا" المستجد، وكذا نشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهته، مُوجهًا فى هذا الصدد بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة هذا الفيروس.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ التى من شأنها ردع كل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة، موجهًا فى هذا السياق بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية، كما شدّد على عدم السماح باستمرار هذه الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية؛ فكل مؤسسات الدولة تعمل حاليًا، على قدم وساق لمواجهة هذا الفيروس، الذى أصاب العديد من مواطنى الدول المختلفة، وهو ما يُلزمنا بالتعامل بكل حسم مع أى كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخبارًا كاذبة عن الوضع فى مصر، وذلك وفقا للقواعد القانونية.