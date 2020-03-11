شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، فى خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى السعودية.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور محمد العبد العالى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المملكة وصل إلى 21 حالة، مشير إلى الهدف من تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، حول أخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، أن ثلث الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا بالمملكة تم رصدها استباقيا وهذا يؤكد تفاعل كافة المنافذ لفحص كل الحالات من أجل إحكام السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد، موضحا أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج داخل المستشفيات المخصصة وتستمر عملية فحص المخالطين لهم بشكل مستمر.

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن حوالى 2500 شخصا خضعوا للفحص المنزلى تحسبا لإصابتهم بفيروس كورونا، موضحا أن حملات التوعية مستمرة في كافة أرجاء المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الأوضاع في محافظة القطيف مستقرة وسط التزام كامل من المواطنين للسيطرة على هذا الفيروس.

وكان مجلس الوزراء السعودى، قد أدان، أمس سلوك إيران غير المسئول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، فى وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ مما يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشى الإصابة بالفيروس، جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء اليوم فى قصر اليمامة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.