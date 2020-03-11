شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رسمى سودانى: الشرطة استخدمت عنفا مُفرطا ضد متظاهرين الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير رسمى سودانى بشأن أحداث عنف وقعت الشهر الماضى ، أن الحكومة استخدمت عنفا مفرطا ضد المتظاهرين الشهر الماضي، وكان رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك قد شكل لجنة عليا برئاسة النائب العام تاج السر الحبر للتحقيق فى تلك الأحداث حيث قدمت تقريرها الأسبوع الماضي.

وأشار مجلس الوزراء السودانى إلى أن مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، انتهت بأعمال عنف فى 20 فبراير الماضى أصيب فيها عدد من المواطنين السودانيين.

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وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية: إن مجلس الوزراء استعرض اليوم تقرير اللجنة الذى أُعد بعد أن استمعت إلى عدد كبير من الشهود منهم قيادات فى الشرطة وضباط الشرطة الذين كانوا منتشرين ميدانيا فى ذلك اليوم إلى جانب شهود عيان من المواطنين والمصابين فى تلك الأحداث.

وأوضح صالح أن التقرير أشار إلى استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة بالإضافة إلى أن سلوك بعض أفراد الشرطة لم يكن منضبطا.. لافتا إلى أنه تم التوصل إلى ذلك من خلال شهادة الشهود وعدد ونوع الإصابات.