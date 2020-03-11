شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية توقف رحلاتها الجوية مع إيطاليا والصين وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، وقف جميع الرحلات الجوية والبرية إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفى، إنه سيتم وقف الرحلات من جميع الدول التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا واعطاء مهلة 4 ايام للبنانيين الراغبين بالعودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل.

وأضاف أن العالم كله اليوم في مواجهة هذا التحدي، والحكومة لم تتأخر عن أي اجراء لحماية اللبنانيين، بينما هناك من يلجأ إلى المزايدات لتسجيل نقاط في السياسة.

Advertisements

أعلنت السلطات الصحية فى لبنان، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد إجمالى الإصابات إلى 59 إصابة.

وقال المدير العام في وزارة الصحة اللبنانية الدكتور وليد عمار - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني- إن 4 إصابات تم تسجيلها في مستشفى "سيدة المعونات" و4 آخرين تم تسجيلهم مستشفى "اوتيل ديو".

وأعلنت لبنان، أمس أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)، لرجل 56 عاما فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المصاب كان مسافرا خارج لبنان، وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالى العاصمة بيروت، قبل أيام، وكان يعانى من بعض الأمراض المزمنة.