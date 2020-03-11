كورونا.. الخطوط الجزائرية تعلق رحلاتها إلى روما الإيطالية

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365



أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، الأربعاء، تعليقا مؤقتا لرحلاتها إلى العاصمة الإيطالية روما، بسبب فيروس "كورونا المستجد" المنتشر في البلد الأوروبي.



جاء ذلك وفق بيان مقتضب للخطوط الجزائرية اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وأشار البيان، إلى أن تعليق الرحلات سيكون اعتبارا من الأحد القادم.



وتسير الخطوط الجزائرية 4 رحلات أسبوعية نحو العاصمة روما، وثلاث رحلات أسبوعيا نحو مدينة ميلانو شمالي إيطاليا.

وفي 9 مارس/آذار الجاري، أعلنت الخطوط الجزائرية تعليقا مؤقتا للرحلات نحو ميلانو، إثر تفشي فيروس كورونا، والحجر الصحي المفروض بالمدينة.



وبموجب الإجراء، علقت الخطوط الجزائرية الحكومية، رحلاتها الجوية بالكامل نحو إيطاليا.



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ومطلع فبراير/ شباط الماضي، علقت الخطوط الجزائرية مؤقتا، رحلاتها المنتظمة نحو العاصمة الصينية بكين (رحلتان أسبوعيا) بسبب انتشار كورونا.



وأجرت ذات الشركة، عمليتي إجلاء من الصين لرعايا جزائريين وآخرين من جنسيات مغاربية، الأولى من ووهان مطلع فبراير، والثانية نهاية الشهر ذاته انطلاقا من بكين.



وسجلت الجزائر حتى الآن 20 إصابة مؤكدة بالفيروس.



والإثنين الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي، مرسوما تشريعيا يقضي بتمديد الحجر الصحي لـ 14 مدينة، ليشمل كامل محافظات البلاد في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار كورونا.



وارتفع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا إلى 631، بعد تسجيل 168 حالة جديدة، الثلاثاء، في حصيلة يومية تعد الأكبر من نوعها منذ انتشار الفيروس في البلاد.



وحتى ظهر الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 121 ألفا في 121 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4382، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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