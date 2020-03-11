كورونا الكويت.. تعليق الطيران التجاري وإجازة لأسبوعين

الكويت/ الخليج 365

أعلنت السلطات الكويتية تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطارها الدولي، اعتبارا من الجمعة، حتى إشعار آخر، في اجراءات احترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قررت منح إجازة رسمية، اعتبارا من الخميس، لمدة أسبوعين للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها، الأربعاء، الناطق باسم الحكومة طارق المزرم.

واستثى قرار تعليق رحلات الطيران التجاري، طائرات الشحن ورحلات القادمين من الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وبحسب المزرم، تقرر أيضا "إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة، ومنع التواجد داخل جميع قاعات المطاعم والمقاهي، بما فيها داخل مراكز التسوق".

ونفى ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرض حظر تجوال في البلاد، داعيا الجميع إلى تحري الدقة وعدم نشر الشائعات.

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كما أشار إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الأوقاف بالتحذير من مخاطر التجمعات، والتوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة بتجنب أسباب العدوى داخل المساجد ودور العبادة، بما يراعي الظروف الاستثنائية.

من جهته، أعلن وزير الصحة باسل الصباح، الأربعاء، شفاء ثلاث حالات من المصابين بالفيروس.

ولفت "الصباح"، إلى أن الفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاءهم من الفيروس.

وأضاف أنه بشفاء هذه الحالات الثلاث، يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها 5 حالات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 72 حالة.

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